НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Сент-Луис» отправил Никиту Александрова в юниорскую лигу

23:18
Теги:

Нападающий Никита Александров покинул тренировочный лагерь «Сент-Луиса». 18-летний россиянин отбыл в расположение клуба из юниорской лиги Квебека «Шарлоттаун», где должен провести предстоящий сезон, сообщает официальный сайт «Блюз».

Александров был выбран «Блюзменами» на драфте-2019 во втором раунде под общим 62-м номером. Он подписал с клубом контракт на три года, но, так как россиянин пока будет выступать в юниорской лиге, то соглашение пока не вступит в силу. В прошлом сезоне в 64 матчах за «Шарлоттаун» Александров набрал 61 (27+34) очко.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир