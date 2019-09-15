«Сент-Луис» отправил Никиту Александрова в юниорскую лигу

Нападающий Никита Александров покинул тренировочный лагерь «Сент-Луиса». 18-летний россиянин отбыл в расположение клуба из юниорской лиги Квебека «Шарлоттаун», где должен провести предстоящий сезон, сообщает официальный сайт «Блюз».

Александров был выбран «Блюзменами» на драфте-2019 во втором раунде под общим 62-м номером. Он подписал с клубом контракт на три года, но, так как россиянин пока будет выступать в юниорской лиге, то соглашение пока не вступит в силу. В прошлом сезоне в 64 матчах за «Шарлоттаун» Александров набрал 61 (27+34) очко.