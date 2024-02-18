«Сент-Луис» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

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«Нэшвилл» на выезде обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сент-Луис» занимает восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 60 очками в 54 матчах.

«Нэшвилл» идет на девятой строчке с 58 очками в 55 играх.