«Сент-Луис» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ
«Нэшвилл» на выезде обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Сент-Луис» занимает восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 60 очками в 54 матчах.
«Нэшвилл» идет на девятой строчке с 58 очками в 55 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|54
|35
|19
|73
|2
|Каролина
|53
|31
|22
|67
|3
|Филадельфия
|55
|29
|26
|65
|4
|Нью-Джерси
|53
|27
|26
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Питтсбург
|51
|24
|27
|55
|7
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|8
|Коламбус
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|55
|36
|19
|76
|2
|Бостон
|55
|32
|23
|75
|3
|Торонто
|53
|29
|24
|66
|4
|Тампа-Бэй
|56
|30
|26
|65
|5
|Детройт
|54
|28
|26
|62
|6
|Баффало
|54
|24
|30
|52
|7
|Монреаль
|54
|22
|32
|52
|8
|Оттава
|51
|22
|29
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|34
|21
|75
|2
|Колорадо
|55
|33
|22
|70
|3
|Виннипег
|51
|32
|19
|69
|4
|Сент-Луис
|54
|29
|25
|60
|5
|Нэшвилл
|55
|28
|27
|58
|6
|Миннесота
|54
|25
|29
|56
|7
|Аризона
|53
|23
|30
|50
|8
|Чикаго
|55
|15
|40
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|55
|37
|18
|80
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|65
|4
|Лос-Анджелес
|52
|26
|26
|62
|5
|Сиэтл
|54
|23
|31
|56
|6
|Калгари
|55
|25
|30
|55
|7
|Анахайм
|54
|19
|35
|40
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|35
Результаты / календарь
7.02
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18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
|18.02
|00:00
|
Калгари – Детройт
|0 : 5
|18.02
|01:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 9
|18.02
|01:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|2 : 5
|18.02
|01:00
|
Миннесота – Баффало
|2 : 3 ОТ
|18.02
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|9 : 2
|18.02
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|- : -
|18.02
|04:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|- : -
|18.02
|06:00
|
Ванкувер – Виннипег
|- : -
|18.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|- : -
|18.02
|06:30
|
Вегас – Каролина
|- : -
|18.02
|23:00
|
Айлендерс – Рейнджерс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|94
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|55
|89
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|52
|48
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|55
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97
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