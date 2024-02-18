«Тампа-Бэй» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» на выезде разгромила «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Флорида» лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ с 76 очками в 55 матчах.

«Тампа-Бэй» идет на шестой строчке с 65 очками в 56 играх.