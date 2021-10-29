«Сент-Луис» проиграл «Колорадо». Тарасенко набрал 2 очка
«Сент-Луис» проиграл «Колорадо» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блюз» потерпели первое поражение после пяти побед на старте сезона.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился голом и голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Иван Барбашев сделал одну голевую передачу.
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Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Голы: Парэйко — 1 (Сканделла, Тарасенко), 9:21 — 1:0. Комфер — 3 (Мюррей, Джост), 18:12 — 1:1. Комфер — 4 (бол., Бураковски, Макар), 31:33 — 1:2. Кадри — 2 (О`Коннор, Мюррей), 34:40 — 1:3. Шенн — 2 (Кайру, Нил), 44:13 — 2:3. Макар — 2 (Маккиннон), 44:51 — 2:4. Тарасенко — 4 (Томас, Барбашев), 56:01 — 3:4.
Вратари: Биннингтон — Кемпер.
Штраф: 37 — 19.
Броски: 18 (5+7+6) — 42 (14+16+12).
Наши: Барбашев (16.52/0/+1), Бучневич (12.56/3/0), Костин (8.24/0/-1), Тарасенко (14.55/3/+1) — -.
29 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.
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