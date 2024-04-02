«Сент-Луис» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Блюз» дубль оформил Брэйден Шенн, а победный гол на счету Брэндона Саада. У «Ойлерз» отличились Маттиас Экхольм и Леон Драйзайтль.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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