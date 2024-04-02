«Виннипег» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

За «Джетс» забили Кол Перфетти (дубль), Шон Монахан и Джош Моррисси. У «Кингз» шайбы забросили Виктор Арвидссон, Кевин Фиала и Анже Копитар.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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