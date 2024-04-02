Гол Костина не помог «Сан-Хосе» обыграть «Сиэтл»

«Сан-Хосе» дома проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

За «Шаркс» забили Фабиан Зеттерлунд и Клим Костин, для которого этот гол стал седьмым в текущем сезоне. У «Кракен» отличились Мэтти Бенирс, Оливер Бьоркстранд, Шейн Райт и Джаред Макканн.

«Сиэтл» набрал 75 очков в 74 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» находится на 16-й строчке с 42 баллами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сиэтл» — 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Голы: Бенайерс — 13 (Бьоркстранд, Толванен), 0:29 — 0:1. Бьоркстранд — 20 (Толванен), 11:26 — 0:2. Зеттерлунд — 21 (бол., Гранлунд, Эклунд), 14:19 — 1:2. Райт — 1 (Эберле, Шварц), 17:06 — 1:3. Костин — 7 (Власик, Зеттерлунд), 25:01 — 2:3. Маккэн — 28 (п.в., Шварц, Данн), 59:52 — 2:4.

Вратари: Блэквуд — Грубауэр.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (11+9+6) — 32 (10+8+14).

Наши: Костин (15.19/1/-1) — -.

2 апреля. Сан-Хосе. SAP Center. 11 559 зрителей