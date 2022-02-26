«Сент-Луис» переиграл «Баффало». Барбашев сделал три голевые передачи

«Сент-Луис» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Блюз» одержали третью победу кряду.

Российский нападающий Иван Барбашев сделал три голевые передачи.

«Сент-Луис» поднялся на второе место в Западной конференции. «Баффало» располагается на предпоследней строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Баффало» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Голы: Козенс — 12 (Асплунд, Окпосо), 1:25 — 0:1. Кайру — 19 (бол., Перрон, Фолк), 7:06 — 1:1. Кайру — 20 (Фолк, Барбашев), 14:23 — 2:1. Окпосо — 13 (Далин, Козенс), 23:27 — 2:2. Уолман — 2 (Саад, Барбашев), 39:25 — 3:2. Томпсон — 21 (бол., Кребс, Так), 52:34 — 3:3. Парэйко — 6 (Кайру, Барбашев), 53:57 — 4:3. Шенн — 16 (п.в., О`Райлли), 59:27 — 5:3.

Вратари: Хуссо — Токарски (59:15 — 59:27).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 23 (6+11+6) — 38 (14+11+13).

Наши: Барбашев (17.04/2/+2), Бучневич (16.45/2/-1), Костин (6.57/0/-1), Тарасенко (15.36/0/0) — -.

26 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.