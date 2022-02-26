«Каролина» переиграла «Коламбус»
«Каролина» обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Харрикейнз» одержали четвертую победу кряду.
Российский нападающий побидетелей Андрей Свечников не набрал очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Коламбус» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Стаал — 5 (Нидеррайтер, Пеши), 29:22 — 1:0. Терявяйнен — 14 (бол., Ахо), 38:09 — 2:0. Нидеррайтер — 16 (Фаст, Шей), 41:14 — 3:0. Трочек — 15 (Нечас), 41:50 — 4:0.
Вратари: Андерсен — Берубе.
Штраф: 10 — 20.
Броски: 50 (16+22+12) — 19 (3+6+10).
Наши: Свечников (16.22/5/0) — Гавриков (16.14/2/-1), Чинахов (12.16/0/-1).
26 февраля. Роли. PNC Arena. 17112 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|36
|15
|76
|2
|Рейнджерс
|51
|33
|18
|71
|3
|Питтсбург
|53
|31
|22
|70
|4
|Вашингтон
|53
|28
|25
|65
|5
|Коламбус
|52
|27
|25
|55
|6
|Айлендерс
|47
|19
|28
|46
|7
|Нью-Джерси
|51
|18
|33
|41
|8
|Филадельфия
|51
|15
|36
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|35
|17
|75
|2
|Тампа-Бэй
|50
|33
|17
|72
|3
|Торонто
|51
|33
|18
|70
|4
|Бостон
|51
|30
|21
|64
|5
|Детройт
|52
|23
|29
|52
|6
|Оттава
|50
|19
|31
|43
|7
|Баффало
|52
|16
|36
|40
|8
|Монреаль
|52
|12
|40
|31
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|51
|37
|14
|78
|2
|Сент-Луис
|50
|30
|20
|66
|3
|Миннесота
|49
|31
|18
|65
|4
|Нэшвилл
|52
|30
|22
|64
|5
|Даллас
|51
|28
|23
|59
|6
|Виннипег
|51
|22
|29
|53
|7
|Чикаго
|52
|18
|34
|44
|8
|Аризона
|51
|13
|38
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|50
|30
|20
|66
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Лос-Анджелес
|51
|27
|24
|61
|4
|Эдмонтон
|51
|28
|23
|59
|5
|Анахайм
|53
|25
|28
|59
|6
|Ванкувер
|53
|25
|28
|56
|7
|Сан-Хосе
|51
|23
|28
|52
|8
|Сиэтл
|54
|16
|38
|37
|26.02
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|4 : 0
|26.02
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|- : -
|26.02
|04:30
|
Чикаго – Нью-Джерси
|- : -
|26.02
|05:00
|
Колорадо – Виннипег
|- : -
|26.02
|05:30
|
Аризона – Вегас
|- : -
|26.02
|06:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|- : -
|26.02
|20:30
|
Филадельфия – Вашингтон
|- : -
|26.02
|20:30
|
Флорида – Эдмонтон
|- : -
|26.02
|23:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|52
|74
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|73
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|73
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|48
|36
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|51
|34
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|33
|1.98
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|40
|2.07