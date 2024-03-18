«Сент-Луис» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Сент-Луис» дома победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сент-Луис» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 75 очками в 68 матчах.

«Анахайм» идет на 14-й строчке с 49 очками в 68 играх.