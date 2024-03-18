«Чикаго» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Чикаго» дома победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Чикаго» занимает 15-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 43 очками в 68 матчах.

«Сан-Хосе» идет на 16-й строчке с 39 очками в 67 играх.