НХЛ: «Рейнджерс» — «Айлендерс», «Питтсбург» — «Детройт». Расписание матчей 17 и 18 марта
Регулярный чемпионат НХЛ.
17 марта, воскресенье
20.00 мск. «Рейнджерс» — «Айлендерс»
18 марта, понедельник
01.00. «Коламбус» — «Виннипег»
01.00. «Питтсбург» — «Детройт»
02.00. «Сент-Луис» — «Анахайм»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|67
|44
|23
|92
|2
|Каролина
|67
|41
|26
|88
|3
|Филадельфия
|68
|34
|34
|76
|4
|Вашингтон
|66
|32
|34
|73
|5
|Айлендерс
|66
|29
|37
|73
|6
|Нью-Джерси
|67
|32
|35
|68
|7
|Питтсбург
|66
|29
|37
|67
|8
|Коламбус
|67
|23
|44
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|69
|40
|29
|95
|2
|Флорида
|68
|45
|23
|94
|3
|Торонто
|66
|38
|28
|85
|4
|Тампа-Бэй
|67
|36
|31
|78
|5
|Детройт
|67
|34
|33
|74
|6
|Баффало
|68
|32
|36
|69
|7
|Монреаль
|67
|25
|42
|61
|8
|Оттава
|65
|28
|37
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|68
|43
|25
|91
|2
|Даллас
|69
|41
|28
|91
|3
|Виннипег
|66
|42
|24
|89
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Миннесота
|68
|33
|35
|74
|6
|Сент-Луис
|67
|35
|32
|73
|7
|Аризона
|68
|28
|40
|61
|8
|Чикаго
|67
|18
|49
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|68
|42
|26
|92
|2
|Эдмонтон
|65
|40
|25
|84
|3
|Лос-Анджелес
|67
|34
|33
|79
|4
|Вегас
|66
|35
|31
|77
|5
|Калгари
|67
|33
|34
|71
|6
|Сиэтл
|66
|28
|38
|68
|7
|Анахайм
|67
|23
|44
|49
|8
|Сан-Хосе
|66
|16
|50
|39
Результаты / календарь
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
|17.03
|00:00
|
Аризона – Нью-Джерси
|4 : 1
|17.03
|01:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|3 : 5
|17.03
|02:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|4 : 2
|17.03
|02:00
|
Торонто – Каролина
|4 : 5 Б
|17.03
|02:00
|
Калгари – Монреаль
|5 : 2
|17.03
|02:00
|
Бостон – Филадельфия
|6 : 5
|17.03
|03:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|3 : 2 Б
|17.03
|03:00
|
Даллас – Лос-Анджелес
|4 : 1
|17.03
|05:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|2 : 3 ОТ
|17.03
|05:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|1 : 4
|17.03
|05:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|1 : 2
|17.03
|20:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|17.03
|22:30
|
Вегас – Нью-Джерси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|68
|116
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|66
|114
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|68
|48
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|64
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97
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