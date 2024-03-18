«Анахайм» уступил «Сент-Луису», Минтюков сделал результативную передачу

«Сент-Луис» дома обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев сделал дубль Роберт Томас, по одному голу у Кевина Хейса и Джейка Нейборса. У гостей дважды отличился Трой Терри, российский защитник «Дакс» Павел Минтюков сделал результативную передачу.

«Сент-Луис» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 75 очками в 68 матчах.

«Анахайм» идет на 14-й строчке с 49 очками в 68 играх.