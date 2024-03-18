«Оттава» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» на выезде победила «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Каролина» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ, у команды 90 очков в 68 матчах.

«Оттава» идет на 15-й строчке с 60 очками в 66 играх.