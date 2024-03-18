«Питтсбург» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

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«Питтсбург» дома победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Детройт» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 74 очками в 68 матчах.

«Питтсбург» идет на 11-й строчке с 69 очками в 67 играх.