Варламов стал четвертым российским вратарем с 600 матчами в регулярке НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов провел 600-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Игрок стал четвертым российским голкипером, который достиг такого результата.

Юбилейной для вратаря «Айлендерс» стала игра с «Калгари» (2:5), в которой Варламов сделал 19 сэйвов.

Россиянин присоединился к Николаю Хабибулину (799), Евгению Набокову (697) и Сергею Бобровскому (680).

35-летний голкипер был выбран «Вашингтоном» под общим 23-м номером на драфте НХЛ-2006. В этом сезоне Варламов провел 17 матчей и одержал 6 побед с процентом отраженных бросков 91,2.