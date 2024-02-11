Бобровский и Кочетков признаны второй и третьей звездами дня в НХЛ

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский и вратарь «Каролины» Петр Кочетков признаны второй и третьей звездами игрового дня в НХЛ.

Бобровский отразил все 35 бросков по своим воротам в матче против «Колорадо» (4:0), а у Кочетков 34 сейва в игре с «Нью-Джерси» (1:0 ОТ).

Первой звездой дня стал защитник «Калгари» Маккензи Уигар, оформивший хет-трик в матче с «Айлендерс» (5:2).