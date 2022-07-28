«Сан-Хосе» выведет из обращения 12-й номер, под которым выступал нападающий Марло
«Сан-Хосе» выведет из обращения 12-й номер, под которым выступал нападающий Патрик Марло, сообщает официальный сайт НХЛ. В мае канадец объявил о завершении профессиональной карьеры. Торжественная церемония поднятия свитера с фамилией и номером Марло состоится 25 февраля 2023 года.
«Когда я был маленьким мальчиком, катаясь на коньках по замерзшему пруду, я мечтал играть в НХЛ, — приводит слова Марло официальный сайт НХЛ. — Я никогда не мог себе представить, что моя футболка будет висеть на стропилах над тем самым льдом, на котором я сыграл так много своих игр в НХЛ. Я не могу описать свои чувства. Я искренне благодарен за это признание, но также и за возможность так долго играть перед великими болельщиками «Сан-Хосе». Мне будет не хватать этого до конца жизни. Я не могу дождаться, чтобы увидеть всех 25 февраля».
За свою карьеру форвард забил 566 голов и набрал 1197 очков. Кроме «Сан-Хосе» Марло поиграл за «Торонто» и «Питтсбург». Нынешний сезон 42-летний канадец пропустил.
Марло является двукратным олимпийский чемпионом (2010, 2014) и чемпионом мира (2003) в составе сборной Канады.
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|Вашингтон
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|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|7
|Торонто
|0
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
|0
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|6
|Нэшвилл
|0
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|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
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|0
|0
|8
|Чикаго
|0
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
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|0
|0
|3
|Вегас
|0
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|4
|Калгари
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|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
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|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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