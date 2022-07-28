«Сан-Хосе» выведет из обращения 12-й номер, под которым выступал нападающий Марло

«Сан-Хосе» выведет из обращения 12-й номер, под которым выступал нападающий Патрик Марло, сообщает официальный сайт НХЛ. В мае канадец объявил о завершении профессиональной карьеры. Торжественная церемония поднятия свитера с фамилией и номером Марло состоится 25 февраля 2023 года.

«Когда я был маленьким мальчиком, катаясь на коньках по замерзшему пруду, я мечтал играть в НХЛ, — приводит слова Марло официальный сайт НХЛ. — Я никогда не мог себе представить, что моя футболка будет висеть на стропилах над тем самым льдом, на котором я сыграл так много своих игр в НХЛ. Я не могу описать свои чувства. Я искренне благодарен за это признание, но также и за возможность так долго играть перед великими болельщиками «Сан-Хосе». Мне будет не хватать этого до конца жизни. Я не могу дождаться, чтобы увидеть всех 25 февраля».

За свою карьеру форвард забил 566 голов и набрал 1197 очков. Кроме «Сан-Хосе» Марло поиграл за «Торонто» и «Питтсбург». Нынешний сезон 42-летний канадец пропустил.

Марло является двукратным олимпийский чемпионом (2010, 2014) и чемпионом мира (2003) в составе сборной Канады.