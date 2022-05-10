Рекордсмен НХЛ по количеству сыгранных матчей в лиге Марло объявил о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион Патрик Марло объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает сайт НХЛ.

Он был выбран «Сан-Хосе» на драфте-1997 года под общим вторым номером. Марло является рекордсменом НХЛ по количеству проведенных матчей — 1779 игр.

За свою карьеру он забил 566 голов и набрал 1197 очков. Кроме «Сан-Хосе» Марло поиграл за «Торонто» и «Питтсбург».

Нынешний сезон 42-летний канадец пропустил.

Марло — двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014) и чемпион мира (2003) в составе сборной Канады.