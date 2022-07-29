Ничушкин заявил, что играл в финале Кубка Стэнли со сломанной ногой

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Валерий Ничушкин в интервью «СЭ» рассказал о переломе, полученном во время финальной серии.

— На интервью вы пришли на костылях после операции на сломанной ноге. Кто удружил?

— В пятой игре с Палатом (нападающий «Тампы» — прим. «СЭ») упали неудачно. Он одним коньком въехал в стопу, которую мне и сломал. Другим — разрезал над коленом мои гетру и хоккейное белье, но кожу не рассек. У меня на этом месте были царапина и огромная гематома. Сильно повезло, ведь при малейшем порезе пришлось рану зашивать и тогда сыграть я бы не смог, поскольку при любом резком движении было бы кровотечение и швы рвались.

— В тот момент сразу подумали о самом плохом?

— Я очень сильно расстроился, ведь до конца игры оставалось минут пять. С каждой сменой мне становилось все хуже. Если пересмотреть те минуты, то видно, что я уже не мог нормально поворачивать. Сразу после окончания игры понял — перелом. Переживал страшно.

— Шестой матч вы провели на обезболивающих и со стороны не было заметно, что все плохо.

— Уколы сыграли свою роль. Но проблема в том, что на фоне обезболивания блокируются какие-то мышцы и связки, и нельзя кататься, как привык. Один раз я упал на ровном месте из-за застрявшего во льду конька. Просто нога не повернулась. В некоторые моменты чувствовал, что не могу ей владеть на все сто процентов.

Утром мне поставили два укола, но я еле надел конек, причем с чужой помощью. Попробовал встать — без шансов. Боль адская. Сидел минут пять в полном расстройстве и думал, что все, сезон для меня закончен, раз даже уколы не помогли. Но потом понял, что их не в то место поставили. Пошел еще раз к доктору и говорю ему — коли вот сюда, показывая на точку, где болело больше всего. Как оказалось, именно туда и надо было.

— Если бы дело дошло до седьмого матча, то смогли на него выйти?

— Я утром общался со своим крестным и сказал ему, что надо брать шестой матч, поскольку в следующем уже точно не сыграю. Пришлось выполнять обещание и побеждать (смеется). А если честно, думал, что если отыграю первый период, то будет хорошо. Откатал — вроде нормально себя чувствую. Давай еще второй. Тоже неплохо. Так вот и до третьего дотянул.

В финале Кубка Стэнли «Колорадо» обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии. Ничушкин набрал 6 (4+2) очков в 6 матчах.