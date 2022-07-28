Овечкин хотел бы провести свой последний матч в Москве

Форвард «Вашингтона» Овечкин рассказал, что думает о возможном возвращении в Россию

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, может ли он вернуться в Россию после истечения контракта с американским клубом.

«Могу ли я вернуться в Россию? У меня осталось еще 4 года контракта, дальше посмотрим. Хотелось бы провести свой последний матч в Москве, но пока у меня контракт в «Вашингтоне», — сказал Овечкин.