Нападающий «Колорадо» Маккиннон выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар не смог назвать точные сроки восстановления нападающего Нэйтана Маккиннона после травмы.

«Он пропустит определенное время. Как долго? Я не знаю», — приводит слова тренера TSN.

Форвард «Колорадо» получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:5). На счету Маккиннона 34 (8+26) очка в 23 играх нынешнего сезона.

Маккиннон — уже 11-й игрок «Колорадо», который на данный момент выбыл с травмой.