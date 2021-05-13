Мельничук пропустил 6 шайб в проигранном матче против «Вегаса»

«Вегас» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:0.

Дубль на счету Дилана Сикуры, еще по шайбе забросили Алекс Пьетранжело, Киган Колесар, Уильям Каррьер и Джонатан Маршессо. Вратарь «Шаркс» Алексей Мельничук отразил 38 из 44 бросков, Николай Кныжов, Александр Барабанов и Иван Чехович закончили матч с показателем полезности «-2».

После этого матча «Вегас» с 82 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Сан-Хосе» с 49 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Голы: Пьетранджело — 7 (Смит, Маршессо), 3:52 — 0:1. Колесар — 3 (Каррье, Руа), 7:48 — 0:2. Каррье — 6 (Так, Карлссон), 23:05 — 0:3. Маршессо — 18 (Смит, Уайтклауд), 27:04 — 0:4. Сикура — 1 (Янмарк, Макнэбб), 44:10 — 0:5. Сикура — 2 (Коглан), 52:16 — 0:6.

Вратари: Мельничук — Флери.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 19 (6+7+6) — 44 (20+15+9).

Наши: Барабанов (14.31/1/-2), Кныжов (21.06/2/-2), Чехович (9.29/0/-2) — -.

13 мая. Сан-Хосе. SAP Center.