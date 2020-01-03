«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Сан-Хосе» — 2:3. Патрик Хернквист оформил дубль. На счету Евгения Малкина 2 минуты штрафа и 3 броска в створ за 21.59 на льду.

В параллельной встрече «Баффало» также в овертайме победил «Эдмонтон» — 3:2. Коннор Макдэвид очков не набрал, Леон Драйзайтль сделал 40-ю результативную передачу в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Сан-Хосе» — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хертл — 15 (Бернс, Келльман), 2:48 — 0:1. Хернквист — 8, 16:51 — 1:1. Кутюр — 13 (Марло), 17:51 — 1:2. Хернквист — 9 (Раст, Гальченюк), 39:09 — 2:2. Бернс — 7 (бол., Торнтон, Лабанк), 62:02 — 2:3.

Вратари: Джерри — Делл.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 38 (15+12+11+0) — 31 (8+10+11+2).

Наши: Малкин (21.59/3/0) — -.

3 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.

«Баффало» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Шихан — 4 (Арчибальд, Ларссон), 5:06 — 0:1. Ньюджент-Хопкинс — 9 (Ямамото, Драйзайтль), 7:00 — 0:2. Лазар — 3 (М. Юханссон), 8:39 — 1:2. Райнхарт — 13 (Богосян, Улофссон), 43:53 — 2:2. Айкел — 26 (буллит), 61:09 — 3:2.

Вратари: Улльмарк — Смит.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 26 (5+10+8+3) — 27 (14+8+5+0).

Наши: — - -.

3 января. Баффало. KeyBank Center.