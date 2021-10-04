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«Сан-Хосе» спустя день вернул Мельничука из фарм-клуба

4 октября 2021, 23:30
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«Сан-Хосе» объявил о возвращении вратаря Алексея Мельничука из фарм-клуба.

Вчера, 3 октября, в фарм-клуб «Шаркс» в АХЛ — «Сан-Хосе Барракуда» были отправлены 9 хоккеистов, среди которых был Мельничук и российский защитник Артемий Князев.

В лагере «Сан-Хосе» находится 31 игрок, среди которых еще два россиянина — защитник Николай Кныжов и нападающий Александр Барабанов.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/SanJoseSharks/status/1445080206184570885

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Александр Кравченко все материалы автора

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