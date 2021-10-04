«Сан-Хосе» спустя день вернул Мельничука из фарм-клуба

«Сан-Хосе» объявил о возвращении вратаря Алексея Мельничука из фарм-клуба.

Вчера, 3 октября, в фарм-клуб «Шаркс» в АХЛ — «Сан-Хосе Барракуда» были отправлены 9 хоккеистов, среди которых был Мельничук и российский защитник Артемий Князев.

В лагере «Сан-Хосе» находится 31 игрок, среди которых еще два россиянина — защитник Николай Кныжов и нападающий Александр Барабанов.