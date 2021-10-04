«Торонто» отправил Гоголева в фарм-клуб

«Торонто» отправил в фарм-клуб российского форварда Павла Гоголева, сообщает 4 октября официальный Twitter клуба. Вместе с ним отправлен защитник Филип Крал.

Forward Pavel Gogolev and defenceman Filip Kr?l have been assigned to the Toronto Marlies (AHL) — Leafs PR (@LeafsPR) October 4, 2021

Оба игрока будут играть за «Торонто Марлис» в АХЛ. Главной команде предстоит предсезонный матч с «Оттавой».

21-летний Гоголев в прошлом сезоне провел 13 матчей в АХЛ за «Марлис» и набрал 12 (6+6) очков.