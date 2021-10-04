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«Торонто» отправил Гоголева в фарм-клуб

22:34
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«Торонто» отправил в фарм-клуб российского форварда Павла Гоголева, сообщает 4 октября официальный Twitter клуба. Вместе с ним отправлен защитник Филип Крал.

Оба игрока будут играть за «Торонто Марлис» в АХЛ. Главной команде предстоит предсезонный матч с «Оттавой».

21-летний Гоголев в прошлом сезоне провел 13 матчей в АХЛ за «Марлис» и набрал 12 (6+6) очков.

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Евгений Петров все материалы автора

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