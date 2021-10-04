«Виннипег» отправил вратаря Бердина в фарм-клуб
4 октября 2021, 23:38
Российский голкипер «Виннипега» Михаил Бердин отправлен в фарм-клуб. Игрок направлен в АХЛ в состав «Манитобы», сообщает Winnipeg Sun.
23-летний российский вратарь в начале 2021 года заключил двухлетнее соглашение с «Виннипегом» на общую сумму 1,5 млн долларов. Действие контракта начинается с сезона-2021/2022, при этом в сезоне-2022/2023 соглашение будет односторонним.
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