«Сиэтл» обыграл «Сан-Хосе» и прервал серию из трех поражений подряд
08:56
«Сиэтл» одержал победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
В составе «Кракен» отличились Райан Донато, Брэндон Танев и Калле Ярнкрок. Единственную шайбу «Сан-Хосе» забросил Логан Кутюр.
Благодаря этой победе «Сиэтл» прервал свою серию из трех поражений подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Сиэтл» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Голы: Донато — 6 (Донской, Соуси), 46:23 — 0:1. Танев — 9 (Гики, Ярнкрок), 54:18 — 0:2. Кутюр — 9 (Бернс, Хертл), 57:53 — 1:2. Ярнкрок — 2 (п.в., Эпплтон, Веннберг), 59:54 — 1:3.
Вратари: Раймер (57:13 — 57:53, 58:36 — 59:54) — Дриджер.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 34 (8+12+14) — 30 (11+7+12).
Наши: Барабанов (17.09/0/-1) — -.
15 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю