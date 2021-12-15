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«Сиэтл» обыграл «Сан-Хосе» и прервал серию из трех поражений подряд

08:56
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«Сиэтл» одержал победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

В составе «Кракен» отличились Райан Донато, Брэндон Танев и Калле Ярнкрок. Единственную шайбу «Сан-Хосе» забросил Логан Кутюр.

Благодаря этой победе «Сиэтл» прервал свою серию из трех поражений подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сиэтл» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Голы: Донато — 6 (Донской, Соуси), 46:23 — 0:1. Танев — 9 (Гики, Ярнкрок), 54:18 — 0:2. Кутюр — 9 (Бернс, Хертл), 57:53 — 1:2. Ярнкрок — 2 (п.в., Эпплтон, Веннберг), 59:54 — 1:3.

Вратари: Раймер (57:13 — 57:53, 58:36 — 59:54) — Дриджер.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 34 (8+12+14) — 30 (11+7+12).

Наши: Барабанов (17.09/0/-1) — -.

15 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.

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Иван Торопцев все материалы автора
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