«Ванкувер» выиграл у «Коламбуса», уступая 0:3 после первого периода

«Ванкувер» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Отметим, что «Кэнакс» уступали со счетом 0:3 после первого периода. В середине третьего периода российский форвард «Ванкувера» Василий Подколзин сравнял счет, а на последней минуте третьего периода Бо Хорват оформил дубль и вывел «Кэнакс» вперед.

«Ванкувер» продлил свою победную серию до 5 матчей подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Коламбус» — 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)

Голы: Робинсон — 4 (Тексье, Веренски), 4:25 — 0:1. Доми — 7 (Рословик, Карлссон), 11:37 — 0:2. Робинсон — 5 (Тексье, Байрейтер), 16:18 — 0:3. Хорват — 8 (Хьюз, Бесер), 27:41 — 1:3. Петтерссон — 6 (Гарлэнд, Майерс), 44:07 — 2:3. Подколзин — 6 (Хьюз, Майерс), 49:35 — 3:3. Хорват — 9 (бол., Миллер, Хьюз), 59:01 — 4:3.

Вратари: Галак — Мерзликинс (59:12).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (8+18+13) — 24 (12+5+7).

Наши: Подколзин (16.16/1/+2) — Гавриков (19.20/2/0).

15 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18412 зрителей.