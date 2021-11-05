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Гол Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе»

08:10
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«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

«Блюз» прервали серию «Шаркс» из двух побед подряд.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился заброшенной шайбой с передачи своего соотечественника Ивана Барбашева. Еще один россиянин, Александр Барабанов, выступающий за «Сан-Хосе», сделал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 3:5 (2:1, 1:3, 0:1)

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Иван Торопцев все материалы автора
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