Гол Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе»
08:10
«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
«Блюз» прервали серию «Шаркс» из двух побед подряд.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился заброшенной шайбой с передачи своего соотечественника Ивана Барбашева. Еще один россиянин, Александр Барабанов, выступающий за «Сан-Хосе», сделал результативную передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 3:5 (2:1, 1:3, 0:1)
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