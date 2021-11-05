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«Сиэтл» выиграл у «Баффало»

07:39
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«Сиэтл» переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Сэйбрз» потерпели третье поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Баффало» — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Голы: Гики — 2 (Веннберг, Данн), 15:42 — 1:0. Томпсон — 3 (Асплунд, Далин), 26:27 — 1:1. Окпосо — 3 (бол., Брайсон, Козенс), 37:59 — 1:2. Эберле — 3 (Шворц), 38:25 — 2:2. Эберле — 4 (Веннберг, Лозон), 41:50 — 3:2. Эберле — 5 (Шворц), 48:06 — 4:2. Шворц — 2 (п.в., Олексяк, Грубауэр), 58:43 — 5:2.

Вратари: Грубауэр — Токарски (58:33).

Штраф: 17 — 19.

Броски: 38 (14+16+8) — 21 (6+5+10).

5 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

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Евгений Козинов все материалы автора
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