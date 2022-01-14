«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе», Шестеркин сыграл на ноль в первом матче после коронавируса

«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

В составе команды из Нью-Йорка дублем отличился Крис Крайдер, еще одну шайбу забросил Брэйден Шнайдер.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил все 37 бросков по своим воротам и сыграл на ноль. Отметим, что россиянин вышел на лед впервые с 3 января. Он пропустил две предыдущие встречи из-за попадания в ковид-протокол. Шестеркин был признан первой звездой матча с «Сан-Хосе».

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«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Крайдер — 22 (мен., Зибанежад, Фокс), 10:25 — 0:1. Шнайдер — 1 (Строум, Хытил), 41:27 — 0:2. Крайдер — 23 (п.в., Руни), 59:32 — 0:3.

Вратари: Хилл (58:28 — 59:32) — Шестеркин.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 37 (10+10+17) — 31 (6+13+12).

Наши: — - Панарин (18.05/1/+1).

14 января. Сан-Хосе. SAP Center. 10 919 зрителей.