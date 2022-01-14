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Сегодня, 09:02

«Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу», пропустив три шайбы за полторы минуты, Малкин очков не набрал

Роман Шишов
Корреспондент

«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Питтсбург» со счетом 6:2.

Дубль оформил Анже Копитар, еще по шайбе в составе «Кингз» забросили Дастин Браун, Мики Андерсон, Виктор Арвидссон и Шон Дурзи.

Отметим, что три шайбы «Питтсбург» пропустил в третьем периоде в течение полутора минут.

В составе «Питтсбурга» отличились Крис Летанг и Радим Зохорна. Российский нападающий Евгений Малкин, на днях вернувшийся в строй после травмы колена, очков не набрал.

«Лос-Анджелес» занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Питтсбург» — седьмой на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Питтсбург» — 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

Голы: Летанг — 2 (Симон, Дюмулин), 4:42 — 0:1. Копитар — 10 (Иафалло), 13:48 — 1:1. Браун — 6 (бол., Мур, Дурзи), 34:32 — 2:1. Зогорна — 1 (Блюгерс, Руведел), 41:37 — 2:2. Андерсон — 1 (Копитар, Кемпе), 43:07 — 3:2. Арвидссон — 9 (Мур, Даути), 43:17 — 4:2. Копитар — 11 (Иафалло, Дурзи), 44:30 — 5:2. Дурзи — 2 (Браун, Купари), 58:20 — 6:2.

Вратари: Куик — Джерри.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 45 (10+20+15) — 29 (9+8+12).

Наши: — - Малкин (17.03/1/-2).

14 января. Лос-Анджелес. Staples Center. 14348 зрителей.

Евгений Малкин
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Питтсбург Пингвинз
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 3 : 2 ОТ
14.01 05:00
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 1 : 4
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