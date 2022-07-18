«Сан-Хосе» подпишет контракт с Канином на 2 года и 5,5 миллиона долларов

«Сан-Хосе» подпишет контракт с нападающим Люком Канином. По данным PuckPedia, соглашение будет рассчитано на 2 года и 5,5 миллиона долларов.

Среднегодовая зарплата 24-летнего американца составит 2,75 миллиона долларов.

Последние два года Канин провел в «Нэшвилле». В 82 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона форвард набрал 22 (13+9) очка.