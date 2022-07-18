Агент Тренина: «Мы вели переговоры с «Нэшвиллом» два месяца, но не договорились»

Шуми Бабаев, агент форварда «Нэшвилла» Якова Тренина, прокомментировал обращение в арбитраж НХЛ.

«Что касается наших переговоров с «Нэшвиллом», мы вели переговоры два месяца, но не договорились. Наша работа продолжается», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Тренин стал единственным россиянином из 24 игроков, обратившихся в арбитраж НХЛ.

В минувшем сезоне 25-летний россиянин провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (17+7) очка. Также форвард набрал 3 (3+0) очка в 4 играх плей-офф, став лучшим снайпером «Предаторз» в этом розыгрыше Кубка Стэнли.