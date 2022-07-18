Источник: «Монреаль» может обменять нападающего Дадонова

«Монреаль» готов рассмотреть варианты с обменом нападающего Евгения Дадонова, сообщает TFP.

Канадский клуб получил права на 33-летнего российского нападающего из «Вегаса» этим летом в обмен на защитника Ши Уэбера.

Трехлетний контракт Дадонова с зарплатой в 5 миллионов долларов в год заканчивается после сезона-2022/2023. «Голден Найтс» хотели обменять форварда еще перед дедлайном в «Анахайм», но переход сорвался из-за пункта в договоре игрока.

В минувшем сезоне россиянин сыграл в 78 матчах и набрал 43 (20+23) очка.

Ши Уэбер же полностью пропустил прошлый сезон из-за травм. Его 14-летний контракт на общую сумму в 110 миллионов(7,8 миллиона в год) истекает в 2026 году.