«Лос-Анджелес» победил «Сан-Хосе»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:2.

В составе «Кингз» отличились Джефф Картер, Андреас Атанасиу, Алекс Иафалло и Дастин Браун. «Шаркс» ответили точными бросками Дилана Гамбрелла и Тимо Майера. Защитник хозяев Николай Кныжов закончил встречу с коэффициентом полезности «-1».

После этого матча «Лос-Анджелес» с 38 очками занимает седьмое место в Западном дивизионе, «Сан-Хосе» с 40 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Голы: Картер — 8 (Атанасиу, Андерсон), 11:43 — 0:1. Гэмбрелл — 5 (Леонард, Ярош), 16:54 — 1:1. Атанасиу — 9 (Картер, Мяяття), 22:28 — 1:2. Иафалло — 11 (Копитар, Браун), 23:23 — 1:3. Браун — 16 (бол.), 39:52 — 1:4. Майер — 8 (бол., Хертл, Донато), 52:31 — 2:4.

Вратари: Джонс (Корженарж, 40:00, 51:43 — 52:17) — Куик.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 28 (12+4+12) — 26 (6+13+7).

Наши: Кныжов (18.21/0/-1) — -.

11 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.