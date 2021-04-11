«Калгари» разгромил «Эдмонтон» и прервал серию из четырех поражений

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:0.

Отличились Шон Монахэн, Джонни Годро, Элиас Линдхольм, Марк Джиордано и Бретт Ритчи.

«Флэймз» прервали серию из четырех поражений подряд.

После этого матча «Калгари» с 37 очками занимает пятое место в Северном дивизионе, «Эдмонтон» с 52 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Эдмонтон» — 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Голы: Монахэн — 8 (Манджапане), 23:12 — 1:0. Годро — 14 (Хэнифин, Баклунд), 30:43 — 2:0. Линдхольм — 10 (бол., Годро, Джиордано), 33:21 — 3:0. Джиордано — 7 (Баклунд, Беннетт), 39:25 — 4:0. Ритчи — 2 (Беннетт, Вялимяки), 53:30 — 5:0.

Вратари: Маркстрем — Смит.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (10+10+12) — 17 (7+7+3).

Наши: — - -.

11 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.