«Сан-Хосе» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Анахайм» с 31 очком после 45 игр идет на 14-й позиции в турнирной таблице Западной конференции. У «Сан-Хосе» 26 очков за 46 матчей и последняя строчка.