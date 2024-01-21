«Калгари» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» на выезде одержал победу над «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Эдмонтон» продлил победную серию в НХЛ до 13 матчей. На данный момент команда с 53 очками в 42 играх занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Калгари» (47 баллов после 46 встреч) опустился на 11-ю позицию.