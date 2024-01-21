«Вегас» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» дома победил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вегас» одержал третью победу подряд. «Голден Найтс» набрали 59 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Питтсбург» с 48 очками — на 12-й строчке таблицы «Востока».