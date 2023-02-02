Самсонов сделал голевую передачу в матче с «Бостоном»

«Торонто» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

На 10-й минуте второго периода шайбу в большинстве забросил нападающий Митч Марнер. Ассистировал ему российский голкипер Илья Самсонов.

Для 25-летнего россиянина эта голевая передача стала второй в этом сезоне.