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Сегодня, 22:36

Министр труда США может стать новым исполнительным директором Ассоциации игроков НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Министр труда США Марти Уолш считается главным кандидатом на пост следующего исполнительного директора Ассоциации игроков НХЛ, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Правление NHLPA соберется в четверг, 2 февраля, чтобы обсудить поиск нового главы организации.

55-летний Уолш был мэром Бостона с 2014 года, пока не ушел в отставку в 2021 году, чтобы работать в кабинете президента США Джо Байдена.

Инсайдер TSN Крис Джонстон сообщил, что некоторые игроки из исполнительного совета NHLPA встретятся лично и через Zoom во время уик-энда всех звезд НХЛ во Флориде и будут обсуждать замену нынешнего исполнительного директора Дональда Фера.

74-летний Фер проработал в Ассоциации игроков MLB в течение 32 лет, прежде чем он присоединился к NHLPA в декабре 2010 года.

НХЛ
Дональд Фер
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 33 17 74
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 50 38 12 81
2 Торонто 51 31 20 70
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 49 26 23 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 48 21 27 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Лос-Анджелес 53 28 25 63
3 Вегас 51 29 22 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
Результаты / календарь
22.01
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10.02
1.02 03:00
Каролина – Лос-Анджелес
 5 : 4 ОТ
1.02 03:00
Коламбус – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
1.02 03:00
Монреаль – Оттава
 4 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 92
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 50 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

49 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 32 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 38 2.26
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 24 2.26
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