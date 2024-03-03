Самсонов — о победе над «Рейнджерс»: «Наверное, я впервые заработал два очка в серии буллитов»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:3 Б).

«Мне нравятся эти два очка. Мы играли все вместе, упорно сражались. Это была интересная игра и для болельщиков, и для нас. Наверное, я впервые заработал два балла в серии буллитов. «Рейнджерс» очень хорошо реализуют броски, так что для меня хороший матч», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.

«Торонто» выиграл серию буллитов со счетом 2:1. Автором победного броска стал Макс Доми, Артемий Панарин не реализовал свою попытку.

«Рейнджерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 84 очками в 61 матче. «Торонто» идет на четвертой строчке с 78 очками в 60 играх.