Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан третьей звездой игрового дня НХЛ.

35-летний россиянин отразил 21 бросок и сыграл на ноль в матче с «Детройтом» (4:0). Для Бобровского этот матч стал четвертым сухим в сезоне и 42-м в карьере.

Второй звездой стал форвард «Нэшвилл» Коди Гласс, который оформил хет-трик в матче с «Колорадо» (5:1).

Первой звездой признан форвард «Айлендерс» Кайл Палмьери, набравший 4 (3+1) очка в игре против «Бостона» (5:1).