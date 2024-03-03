Любушкин получил повреждение в первом матче после возвращения в «Торонто»

Защитник «Торонто» Илья Любушкин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:3 Б).

В концовке второго периода 29-летний россиянин попал под мощный силовой прием от форварда Мэтта Ремпе. Защитник получил удар в голову и покинул лед.

Любушкин проводил дебютную игру после возвращения в «Торонто». Ранее он был обменян у «Анахайма». На счету защитника 4 (0+4) очка в 56 матчах сезона.