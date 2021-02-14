Самсонов проиграл первый матч в АХЛ. Голкипер пропустил пять голов за 29 бросков

Голкипер Илья Самсонов провел первый матч в сезоне в АХЛ. «Херши» уступил «Лихай Вэлли» со счетом 4:5 в овертайме.

Это была первая игра для вратаря с 17 января. Самсонов отразил 24 броска из 29.

В новом сезоне НХЛ россиянин принял участие в двух встречах, в которых одержал одну победу и пропустил семь шайб, соперниками были «Баффало» (6:4) и «Питтсбург» (3:4 Б).