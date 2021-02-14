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Барбашев: «Мне не нужно придумывать что-то особенное на площадке»

23:18
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Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев рассказал, как чувствует себя в одном звене с Районом О'Райлли и Дэвидом Перроном.

«Понятно, что О'Райлли и Перрон — классные игроки, обладающие высоким мастерством, — приводит слова Барбашева официальный сайт НХЛ. — Но мне сильно облегчает задачу, что мне не нужно придумывать что-то особенное на площадке. Мы играем в простой, понятный хоккей. Стараемся создавать давление на противника — как с шайбой, так и без нее.

Мне кажется, не только наше звено демонстрирует солидный хоккей. — Все ребята в хорошей форме и вносят свой вклад в успех».

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