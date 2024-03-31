Самсонов признан первой звездой матча «Торонто» — «Баффало»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:0).

Россиянин отразил все 34 броска.

Второй звездой встречи стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, третья звезда — еще один форвард «Мэйпл Лифс» Джон Таварес. Оба хоккеиста забили по одному голу.