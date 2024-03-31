«Монреаль» — «Каролина»: видеообзор матча

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«Каролина» на выезде обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У гостей забили Джордан Стаал, Себастьян Ахо и Сет Джарвис. Российский вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отбил все 26 бросков.